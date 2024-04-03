Путин поедет на встречу G20? Блинкен назвал условия и оценил вероятность

Госсекретарь США считает, что это вряд ли произойдет

Президент страны-агрессорки России Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров G20. Это произойдет при условии "если будет консенсус среди всех членов" и "если это будет полезно".

Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию.

"В нынешней ситуации трудно представить, чем это может быть полезным и как может быть достигнут консенсус среди всех участников", — сказал Блинкен.

Также он добавил, что в США не планировали исключать Россию или самого Путина из G20.

"Именно действия именно политика России и Путина запускают то, что происходит с точки зрения отношений России с "Большой двадцаткой" или с "Большой семеркой", со всем миром. Поэтому, если политика изменится, мы ничего не исключаем (рукопожатие Путина и Байдена), — ред.). Проблема в том, что на данный момент у нас нет никаких доказательств того, что политика меняется", — добавил госсекретарь США.

Блинкен надеется, что настанет день, причем "ранее, чем позже", когда отношения между всеми странами и Россией будут сильно отличаться от нынешних.

"К сожалению, это не так, и это не так из-за политики Путина. Россия не является изгоем, и для нас важны не столько отдельные личности, сколько политика, которую проводит страна", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что власти Бразилии работают над созданием условий для визита российского диктатора Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20). Он должен состояться осенью 2024 года в Рио-де-Жанейро.