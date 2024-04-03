Путін поїде на зустріч G20? Блінкен назвав умови і оцінив вирогідність

Держсекретар США вважає, що це навряд чи станеться

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20. Це станеться за умови, "якщо буде консенсус серед усіх членів" і "якщо це буде корисно".

Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Франції.

"У нинішній ситуації важко уявити, чим це може бути корисним і як може бути досягнуто консенсусу серед усіх учасників", — сказав Блінкен.

Також він додав, що у США не планували виключати Росію або самого Путіна з G20.

"Саме дії, саме політика Росії і Путіна запускають те, що відбувається з точки зору відносин Росії з "Великою двадцяткою" або з "Великою сімкою", з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо (рукостискання Путіна і Байдена), — ред.). Проблема в тому, що на даний момент у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється", — додав держсекретар США.

Блінкен сподівається, що настане день, причому "раніше, ніж пізніше", коли відносини між усіма країнами та Росією сильно відрізнятимуться від нинішніх.

"На жаль, це не так, і це не так через політику Путіна. Росія не є ізгоєм, і для нас важливі не стільки окремі особистості, скільки політика, яку проводить країна", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що влада Бразилії працює над створенням умов для візиту російського диктатора Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки" (G20). Він має відбутися восени 2024 року в Ріо-де-Жанейро.