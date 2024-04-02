Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" объяснил, в чем интерес Китая

Когда некоторые эксперты, политики, чиновники рассуждают о возможности Китая влиять на российскую политику, они явно переоценивают эти самые возможности.

У Китая действительно есть набор торгово-экономических аргументов, которые он теоретически может использовать в отношениях с РФ. Например, угрожать сокращением объемов торговли, инвестиций или отказом в поддержке параллельного импорта. Тем самым склоняя Россию к конструктивным переговорам.

Но есть несколько моментов, которые игнорируются некоторыми аналитиками.

Во-первых, нет гарантий, что эти аргументы повлияют на Путина (учитывая, что его цели в этой войне – политические, идеологические, а не экономические). Путин мыслит в другом измерении, не как тот же Си. И на него, возможно, рацио не повлияет.

Во-вторых, Китай не факт что станет пускать в ход свои аргументы, потому что это может навредить его собственным интересам. Ведь КНР получает выгоду от взаимоотношений с ослабленной войной РФ.

В-третьих, некоторые китайские банки и так ограничивают операции с российскими, опасаясь попасть под американские санкции. Но это не останавливает войну. И не меняет даже на уровне риторики позицию Москвы в отношении переговоров не по ее сценарию.

И наконец, позиция Китая по войне всегда была в ракурсе дипломатического решения. Пекин не верит в военную победу ни одной из сторон. Проблема в том, что сейчас ни для Украины, ни для России вопрос переговоров не актуален. Соответственно, и китайские инициативы, как показал недавний визит спецпосланника Ли Хуэя в Москву, Киев и Европу, также неактуальны. И не рассматриваются как серьезные.