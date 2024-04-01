Может законно избежать ареста: в Бразилии хотят принять Путина, уже обратились в ООН

В ООН предусмотрен соответствующий механизм

Власти Бразилии работают над созданием условий для визита российского диктатора Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20). Он должен состоится осенью 2024 года в Рио-де-Жанейро.

Об этом пишет местная газета Folha de S.Paulo. Издание отмечает, что правительство бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы выступило в поддержку визита Путина в Бразилию и представило юридические аргументы. Данный документ в ноябре прошлого года был направлен в Комиссию по международным правам Организации Объединенных Наций.

Отмечается, что сейчас Комиссия занимается разработкой положения об иммунитете для лидеров стран. Если соответствующий документ будет принят, то главы государств смогут совершать любые международные визиты, не опасаясь подвергнуться аресту по решению Международного уголовного суда (МУС).

По данным издания, в документах, которые правительство Бразилии направило в ООН, не указывается имя российского диктатора. Однако содержится ссылка на сценарий, соответствующий текущей ситуации вокруг Путина.

В документе подчеркивается, что иммунитет для первых лиц страны нужен для "содействия мирному урегулированию международных споров", участия глав государств в международных конференциях и совершения ими зарубежных поездок. Также у бразильского президента отмечают, что если страна не подписала Римский статут (как Россия), то принимающая сторона не должна арестовывать их представителя, даже если сама она статут подписала (как Бразилия).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, ответственной за депортацию детей из оккупированных территорий Украины в россию. Стоит учесть, что в основе работы МУС лежит Римский статут, ратифицированный 123 странами. То есть, если в одну из них заедет Путин, во время этого визита его должны арестовать.

В результате этого Путин не приехал на саммиты в Индонезию в 2022 году и в Индию в 2023 году. По той же причине в августе 2023 года Путин также не приехал на саммит БРИКС в ЮАР.