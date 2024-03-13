Проблем с передачей немецких ракет Taurus Украине намного больше, чем принято считать

Эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил, почему Украине пока не стоит рассчитывать на Taurus

За немецкие ракеты Taurus следует такие моменты объяснить. Для начала, какая бы это ни была мощная ракета, самостоятельно до "Крымского моста" или другой назначенной цели она не доберется, нужен самолет-носитель для ее запуска.

А в том и проблема, что у нас бомбардировщиков под Таурусы нет. Те же Су-24М, как оказалось, пришлось отдельно "прошивать" и под британские Storm Shadow, и во французские Scalp-EG. Соответственно, под Таурусы придется тоже отдельно адаптировать.

Снять Су-24М с боевой работы и отправить их на адаптацию под Taurus, похоже, у нас будет роскошь только в одном случае – когда французы удовлетворят наш запрос на передачу специализированных ударных самолетов Mirage 2000D, которые создавались как штатные носители тех же "Скальпов" и при этом управляемых авиабомб AASM Hammer.

Французы что-то пока не спешат хотя бы ответить публично "да" на наш запрос об ударных "Миражах", в их прессе звучат до боли знакомые аргументы, мол под эти самолеты пилотов учить долго, инфраструктура стоит дорого, и вообще "не время".

Но что-то пока не наблюдается медийной кампании под условным названием "Макрон, дай Миражи!" пока не наблюдается.

Хотя если брать по текущим приоритетам, то Mirage 2000D нам могут быть сейчас даже важнее, чем Таурусы.

Если что, у самих немцев носителями Taurus выступают соответствующие модификации "Еврофайтеров" и все еще имеющиеся в строю ударные Tornado. Но почему для нас боевые самолеты от Германии стали перспективой нереальной, то, наверное, лучше сразу сказать "спасибо" некоему Мельнику.

В разных источниках заявляется также, что в теории носителями Taurus могут быть шведские JAS 39 Gripen.

Тем более, что шведы обещали решить вопрос по "Грипенам" после уже состоявшегося приема в НАТО. Но здесь нужно быть осторожными с оценками: в открытом доступе есть данные об успешных испытательных полетах "Грипенов" с подвешенными "Таурусами", но нет данных о выполненных пусках КР из этих самолетов.

Еще один слишком специфический момент в этой истории – а кто вообще решил, что Taurus подходят для поражения "Крымского моста"?

Нюанс именно в том, что "Таурусы" оснащены так называемыми проникающими БЧ, работающими по такой схеме: сначала внешнюю оболочку объекта пробивает "колышек"-пенетратор, а уже в проделанную дыру "вваливается" боеголовка со взрывчаткой. Ракеты с такими БЧ хороши для поражения именно углубленных целей типа бункеров, командных пунктов или промышленных объектов в конце концов.

Если что, попытка теми же Storm Shadow выбить Чонгарский железнодорожный мост (длиной всего до 1 км) летом прошлого года завершилась, мягко говоря, не достижением целей удара, то есть мост уничтожить не удалось.

Еще момент, который нужно учесть в сравнительных характеристиках по отношению к тому же Шольцу, особенно когда речь о том, что Великобритания и Франция как-то смелее дали дальнобойные КР.

Дело в том, что у французов и британцев более мощное дальнобойное оружие, чем переданные нам Storm Shadow и SCALP-EG – есть. В Германии "Таурусы" — это единственный имеющийся дальнобойный инструмент.

В теории, Германию должен надежно защищать "ядерный щит" от США в виде 20 тактических ядерных авиабомб типа B61-12 на авиабазе "Бюхель".

Но кто захочет, тот сам найдет в открытом доступе, насколько грустно затянулось у американцев с модернизацией этих ядерных бомб. И так получается, что "ядерного зонтика", который должен был лежать на своем месте, пока у Шольца нет.

А разные добрые люди в Германии уже греют тему, что мол им и так не надо "атомваффен".

Все выше приведенное отнюдь не означает, что нам не нужно просить у немцев "Таурусы". Возможно, это был бы хороший инструмент для деклассирования российской авиации в Крыму.

Просто нужно понимать, что на пути к реализации этого желания лежит на порядок более широкий набор факторов, чем принято было считать.

Источник: пост Киричевского в Facebook