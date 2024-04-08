Не дали даже половины: депутат неприятно удивил фактами о помощи Германии Украине

Депутат утверждает, что Германия не выделила обещанную Украине сумму

Размер реальной военной помощи Украине со стороны Германии оказался существенно ниже, чем это прописано на бумаге. При этом разница составляет около 20%, а к настоящему времени Украина и вовсе получила меньше половины обещанной суммы.

Об этом пишет BILD. Как выяснил депутат оппозиционного блока ХДС/ХСС Инго Гэдехенс, который отправил запрос правительству с требованием объяснить эти цифры, не вся сумма пошла на помощь Украине.

Так согласно заявлениям федерального правительства, на военную помощь Украине было выделено 28 миллиардов евро. Но при этом выяснилось, что 3,4 миллиарда евро из указанной суммы могут быть возвращены из средств ЕС.

Депутат также говорит, что из обещанных на военную помощь 6 миллиардов евро, 2,6 пойдет другим странам и на перевооружение Бундесвера. То есть, с учетом других недоимок, реальная сумма, которая пойдет Украине оценивается в 21,7 миллиарда, то есть на 23% меньше официальных данных.

Гэдехенс также утверждает, что и эта сумма преувеличена, так учитывает сумму долгосрочной помощи до 2028 года и неясно, что произойдет с этими деньгами до того времени. Таким образом, депутат подсчитал, что реальную сумму немецкой поддержки стоит оценивать в 10,2 миллиарда евро.

"Канцлер создаёт впечатление, будто Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 млрд евро. На самом деле, мы ещё не выделили даже половину этой суммы", — сказал он.

Чиновник также раскритиковал канцлера Олафа Шольца в том, что тот "озабочен повышением собственного авторитета" и уделяет слишком мало времени Украине.

Как сообщалось ранее, в НАТО планируют разработать пакет помощи Украине сроком на пять лет и суммой до 100 млрд долларов. Он будет действовать независимо от политических перемен на Западе.