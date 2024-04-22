Приказы отдает Пригожин: в России вышла игра о войне в Украине "Лучшие в аду" (фото)

Игрокам предлагается возможность сыграть за наёмника ЧВК "Вагнер"

В России создали компьютерную игру стрелялку от первого лица о войне в Украине. Называется она "Лучшие в аду".

Об этом сообщает BILD. Отмечается, что игру представила фирма NoName Company из российского Владивостока.

Авторы игры называют ее "патриотическим гейм-проектом, основанным на исторических событиях современной России". Игрокам предлагается возможность сыграть за наёмника ЧВК "Вагнер" и штурмовать город Попасная весной 2022 года.

"При создании игры мы опирались на истории участников боевых действий и сделали упор на драматургию", — сообщают разработчики.

По сюжету игры "наемник" выслеживает украинских бойцов, которых тут в лучших традициях Росси называют "нацистами", в полностью разрушенном городе, в том числе в административных зданиях, больницах, школах. Так же игрок убивает украинцев каждые несколько секунд.

В трейлере игры видно, что в руках наёмника видна икона Николая Чудотворца. Задания в игре даёт умерший экс-лидер ЧВК Евгений Пригожин. Его цитатой "Лучшие в аду" и назвали игру.

Кадр из игры

Кадр из игры

По словам создателей, стрелялку создали без поддержки России, но в то же время ее уже прорекламировать в пропагандистском шоу Владимира Соловьёва.

Ранее "Телеграф" писал, что Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", некоторые представители которой обучают военных в Беларуси, полностью принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину. Он является единственным владельцем и лично отдает приказы. Причем появился "Вагнер" именно как результат сотрудничества экс-лидера Евгения Пригодина и Министерства обороны РФ.