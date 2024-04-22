Накази віддає Пригожин: у Росії вийшла гра про війну в Україні "Найкращі в пеклі" (фото)

Гравцям пропонується можливість зіграти за найманця ПВК "Вагнер"

У Росії створили комп’ютерну гру стрілялки від першої особи про війну в Україні. Називається вона "Кращі в пеклі".

Про це повідомляє BILD. Наголошується, що гру представила фірма NoName Company з російського Владивостока.

Автори гри називають її "патріотичним гейм-проектом, заснованим на історичних подіях сучасної Росії". Гравцям пропонується можливість зіграти за найманця ПВК "Вагнер" та штурмувати місто Попасна навесні 2022 року.

"При створенні гри ми спиралися на історії учасників бойових дій і наголосили на драматургії", — повідомляють розробники.

За сюжетом гри "найманець" вистежує українських бійців, яких тут у найкращих традиціях Россі називають "нацистами", у повністю зруйнованому місті, в тому числі в адміністративних будівлях, лікарнях, школах. Також гравець вбиває українців кожні кілька секунд.

У трейлері гри видно, що в руках найманця видно ікону Миколи Чудотворця. Завдання у грі дає померлий екслідер ПВК Євген Пригожин. Його цитатою "Найкращі в пеклі" і назвали гру.

Кадр із гри

Кадр із гри

За словами творців, стрілялку створили без підтримки Росії, але водночас її вже прорекламувати у пропагандистському шоу Володимира Соловйова.

Раніше "Телеграф" писав, що Приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер", деякі представники якої навчають військових у Білорусі, повністю належить російському диктатору Володимиру Путіну. Він є єдиним власником і особисто віддає накази. Причому з’явився "Вагнер" саме як результат співпраці екслідер Євгена Пригожина та Міністерства оборони РФ.