"Вагнеровцы" выходят из Беларуси: сколько их там осталось и куда ушли остальные
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В Беларуси "вагнеровцы" занимаются подготовкой силовиков
В Беларуси сокращается количество наемников ЧВК "Вагнера", часть из которых выехала обратно в Россию. Тем самым, по оценкам наблюдателей, в стране осталось несколько сотен "вагнеровцев".
Как информирует мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн", вероятной причиной отъезда наемников является участие в подготовке добровольческих формирований Росгвардии перед отправкой на фронт в Украину.
Отмечается, что нынешний контингент "вагнеровцев" находится на нескольких полигонах, где они проводят учения с внутренними войсками и ВС Беларуси. В частности речь идет о Минске и Барановичах.
В Минске они расположены в учебном центре внутренних войск МВД "Воловщина", где под их руководством проводили подготовку спецназовцев. В Барановичах их присутствие наблюдалось на полигоне "Обуз-Лесновский", где они проводили обучение 78-го батальона 6-й ОМБр.
Там они отрабатывали стрельбу с гранатометов и личного вооружения, а также штурм зданий и корректировку огня с БПЛА.
Ранее "Телеграф" писал, что еще в октябре 2023 года стало известно о возвращении "Вагнера" на фронт. Но большинство из боевиков будут воевать в составе подразделений Росгвардии.