Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение: подробности

Сегодня днем, 19 мая, стало известно о том, что вертолет, на котором мог находиться президент Ирана Эбрагим Раиси, разбился. Никаких дополнительных подробностей об инциденте пока не известно, равно как и неизвестно о том, был ли на борту лидер Ирана.

Об этом пишет издание Israel Hayom. Отмечается, что новость сообщило государственное телевидение Ирана.

"Конвой направлялся северо-западным Ираном, в нем было три вертолета. Два вертолета с некоторыми министрами и официальными лицами на борту благополучно прибыли к месту назначения. Третий вертолет на котором, вероятно, находился президент Ирана до места назначения не добрался", — пишет издание .

По предварительным данным, произошло жесткое приземление вертолета с президентом, сообщает агентство SNN.

Подробно о новости читайте в материале: Вертолет с президентом Ирана Раиси на борту потерпел крушение: подробности