Вертоліт із президентом Ірану на борту зазнав аварії: подробиці

Новину повідомило державне телебачення Ірану

Сьогодні вдень, 19 травня, стало відомо про те, що гелікоптер, на якому міг перебувати президент Ірану Ебрагім Раїсі, розбився. Жодних додаткових подробиць про інцидент наразі не відомо, так само як і невідомо про те, чи був на борту лідер Ірану.

Про це пише видання Israel Hayom. Зазначається, що новину повідомило державне телебачення Ірану.

"Конвой прямував північно-західним Іраном, в ньому було три гелікоптери. Два вертольоти з деякими міністрами та офіційними особами на борту благополучно прибули до місця призначення. Третій вертоліт на якому, ймовірно, перебував президент Ірану до місця призначення не дістався", — пише видання.

Детально про новину читайте в матеріалі: Гелікоптер із президентом Ірану Раїсі на борту зазнав аварії: подробиці