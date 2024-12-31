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Змеиный принт и желтый цвет: что надеть на Новый год 2025, чтобы выглядеть стильно (фото)

Автор
Наталья Дума
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Автор
Стильные наряды на Новый год 2025
Стильные наряды на Новый год 2025. Фото Freepik

Желтый и зеленый – тренды этого Нового года

Подготовка к празднованию Нового года 2025 требует особого внимания к выбору наряда, ведь символом будущего года является Зеленая Деревянная Змея. Чтобы выглядеть стильно и отвечать модным тенденциям, следует учесть рекомендации

Как выглядеть стильно в этот Новый год, рассказал стилист Кирилл Савченко. Эксперт поделился, что сейчас в тренде тепло-желтый оттенок.

По словам стилиста, в этом году лучший вариант — змеиный принт. Это беспроигрышная классика. Можно выбрать трендовый пиджак с таким принтом, платье или даже дополнить свой лук сумочкой с таким дизайном. Однако такой наряд больше подойдет для празднования в ресторане.

Фото: pinterest

Для домашнего Нового года лучше подойдет шелковый классический костюм. Его можно выбрать в тепло-желтом оттенке. Этот цвет будет актуален не только для нового года, но и станет трендом следующего сезона. Костюм такого кроя будет удобен для празднования дома.

Фото: pinterest

Также отличный вариант для празднования нового года дома – удобная пижама. Можно выбрать красивый спальный костюм в съеденных или желтых оттенках.

Фото: pinterest

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#Мода #Новый год