Вертолет с президентом Ирана Раиси на борту потерпел крушение: подробности

Военные силы и полиция были направлены на поиски

Сегодня днем, 19 мая, стало известно о том, что вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрагим Раиси, потерпел крушение. Новость об инциденте сообщило государственное телевидение Ирана.

Об этом пишет издание Israel Hayom. Отмечается, что борт с президентом Ирана не добрался до места назначения.

"Конвой направлялся северо-западным Ираном, в нем было три вертолета. Два вертолета с некоторыми министрами и официальными лицами на борту благополучно прибыли к месту назначения. Третий вертолет на котором, вероятно, находился президент Ирана до места назначения не добрался", — пишет издание.

В то же время, иранское издание Tasnim сообщает о том, что авария произошла, когда президент возвращался из региона Хода-Афарин в северо-западной провинции Ирана Восточный Азербайджан после торжественного открытия дамбы на общей границе с Республикой Азербайджан.

"Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян и лидер пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем также находились на борту вертолета с президентом", — передает иранское издание.

В настоящее время известно о том, что спасательные группы Общества Красного Полумесяца Ирана, военные силы и полиция были направлены на поиск вертолета. Местные жители утверждают, что ситуация непонятна из-за сильного тумана в этом районе.

Согласно последним сообщениям иранских СМИ, спасатели добрались до места инцидента. Раиси уже вывезли на автомобиле в составе кортежа, сообщают иранские СМИ. Предварительно глава МИД и другие сопровождающие также не пострадали.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что вечером 13 апреля Иран совершил атаку на Израиль. По израильским городам были выпущены сотни дронов и ракет, но по утверждениям местных властей удалось сбить 99% всех объектов. Отбивать атаку Израиля помогали военные из нескольких стран, а именно Британии, США, Иордании и Франции.