"Население не выдержит": тарифы на транспортировку газа взлетят, чего ждать украинцам

Компании будут закладывать в себестоимость своего газа этот тариф

Тариф на транспортировку газа по украинской ГТС увеличится в разы. При этом повышения цен в платежках украинцев пока не предвидится.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуги народа" Сергей Нагорняк. По его мнению, население может просто не выдержать подорожания.

"Правительство установило возложение спецобязанностей на "Нафтогаз", чтобы тот обеспечивал украинцев газом по должной цене — на сегодняшний день 7,96 за кубометр газа. Эта цена до конца апреля точно меняться не будет", — сказал Нагорняк.

Он отметил, что сейчас речь идет именно о транспортировке и распределении газа. Скорее всего, считает Нагорняк, решение о распределении цены на газ именно для населения будет вынесено регулятором в будущем дополнительно.

"В этом решении речи о населении не идет. В нем говорится о транспортировке газа как такового, который добывает и украинская ГТК, и другие частные компании, а потом транспортируют его по украинской ГТС. Это касается именно их. Однако, тем не менее, компании будут закладывать в себестоимость своего газа, который транспортируется по Украине и в частные предприятия и в государственные, этот тариф.

В этом решении нет речи о распределении. Скорее всего это будет принято отдельно и тогда мы посмотрим, будет ли расти платежка для населения за транспортировку и за распределение….Очень сложно сказать на сколько может вырасти платежка. Я считаю, что правительство должно поддерживать соответствую цену и удерживать её через возложение спецобязанности, потому, что население не сможет выдержать дополнительную финансовую нагрузку", — считает он.

Напомним, 1 января 2025 года для внутренних потребителей тарифы на транспортировку газа вырастут в четыре раза. Причиной роста "цены" станет прекращение транзитного российского газа.

Контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря и в Киеве четко дали понять, что не намерены его продлевать. Однако президент Владимир Зеленский говорил, что украинская ГТС может быть использована для транзита из других стран, если это понадобится Евросоюзу.