Патронатная служба "Ангелы" обучает вновь созданные службы сопровождения в рядах Сил Обороны

"Ангелы" создают новые стандарты поддержки раненых военных, их семей и ветеранов

По инициативе командира Патронатной службы, ст. лейтенанта 3 ОШБр Елены "Гайки" Толкачевой мы начали проводить консультации и создавать методические материалы для новых служб.

28 декабря в Киеве прошел очередной семинар. Во время тренинга участники узнали:

Как работает отдел работы с пленными, без вести пропавшими и их семьями, алгоритмы и наиболее распространенные проблемы;

Обсудили с Оксаной Корчинской вопросы ВВК и маршрутов эвакуации;

Узнали структуру и алгоритмы работы отдела по работе с ранеными, в том числе и весь путь протезирования бойцов с ампутациями.

"О Патронатной службе мне рассказал собрат, увидевший их страницу в интернете. У нас молодая бригада и у нас в этом направлении вообще нет опыта и понимания. Впрочем, я знаю это на собственном опыте – получил ранение и прошел весь путь, а теперь возвращаюсь в строй уже как представитель службы сопровождения. Это была инициатива командира. Вся информация очень ценна, семинар от Патронатной службы "Ангелы" просто открыли нам глаза, на каком высоком уровне это может работать. И мы постараемся это внедрить в нашем подразделении", – "Агроном", офицер ГВС 71-й бригады.

В связи с высокой эффективностью работы "Ангелов" и показателем 85% раненых, возвращающихся в строй, Елена Толкачева начала активно распространять идею создания служб сопровождения в Силах обороны Украины.

"Мы решили организовывать обучение для коллег из других подразделений, потому что за последние полгода многие военнослужащие обращались с просьбой поделиться нашим опытом. Людям нужны алгоритмы, понимание того, как это работает у нас уже больше 10 лет. Мы несомненно видим результат, во многих бригадах службы уже активно работают и могут давать своим бойцам полноценное сопровождение", – рассказала "Дзвінка", руководитель отдела по работе с ранеными.

С осени 2023 г. Патронатная служба начала индивидуально консультировать инициативные подразделения. А с июня 2024-го провели уже три групповых семинара, которые будут масштабироваться и углубляться, чтобы раненые военные, их семьи и ветераны имели мощное сопровождение.

"Я уже давно слежу за "Ангелами", но на обучение приехала впервые, когда такая служба начала формироваться в нашем подразделении, в июне 2024 года. У нас молодая бригада, активно участвующая в боевых действиях, поэтому потребность в этих знаниях велика. Я отвечаю за направление раненых, и для меня это прекрасная возможность обменяться опытом и получить полезные контакты. В "Хартии" мы формируем культуру новой украинской армии, где ценят каждого, и уважают достоинство бойцов. Патронатная служба бригады является частью этой культуры", – сказала Екатерина, медицинский куратор службы сопровождения "Хартии".

В настоящее время опыт Патронатной службы "Ангелы" на групповых тренингах занимает более двух десятков подразделений. Мы рады быть примером для подражания другим.

"Вообще о существовании "Ангелов" я узнал в начале 2022 года из социальных сетей. Я служил в Нацгвардии и интересовался "Азовом", кто-то из знакомых рассказал об их Патронатной службе (тогда еще "Ангелы Азова"). Служба сопровождения в "Люти" была создана вместе с бригадой. Но именно во время тренингов мы получили чрезвычайно полезную информацию по опыту "Ангелов" и образцы их алгоритмов. Нам бы очень хотелось, чтобы такая же нормативная база, которая есть в ВСУ, была для полицейских", — рассказал Григорий Денисенко из бригады "Лють".

Фотографии с мероприятия: https://fex.net/ru/s/mdnbann

Справка: "Ангелы" созданы в 2014 году как часть батальона (позже полка и бригады) "Азов". В 2022 году, с началом полномасштабного вторжения, Патронатная служба начала заниматься также бойцами подразделений, созданных ветеранами "Азова", которые впоследствии объединились в 3 отдельную штурмовую бригаду. По состоянию на данный момент "Ангелы" структурное подразделение в составе 3 ОШБр.

На основе опыта работы во время АТО и ООС, "Ангелы" сформировали эффективную структуру, которая охватывает военнослужащих и их семьи, нуждающиеся в медицинском, социальном или юридическом сопровождении. Такие результаты работы не остались незамеченными. Генштаб ВСУ и Министерство обороны вместе с "Ангелами" разработали концепцию запуска служб сопровождения во всех подразделениях Сил обороны Украины Уже внесены соответствующие изменения в законодательство, с 1 октября эти службы приступили к работе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появится новая помощь для военных.