Дочь Фарион отреагировала на скандальную шутку "Квартала 95" об убитой матери

Выпуск оказался повтором

Дочь экс-нардепа, языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которую убили 19 июля, София Семчишин отреагировала на шутку "Квартала 95" о своей матери. Трансляция сценки, в которой из русскоязычной украинки "изгоняют бесов" с помощью портретов Фарион, также вызвала сильное возмущение общественности.

В своем Instagram Семчишин опубликовала кадр из этого выпуска. Также она процитировала комментарий военнослужащего Петра Кузыка по поводу этой ситуации.

"Квартал 95, вы просто животные. Вы не заслуживаете ни уважения, ни человеческого отношения. Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию. Издевательства над погибшими украинцами вам не простят", — говорилось в сообщении Кузыка.

В свою очередь глава политической партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок также отреагировал на скандал. Он требует извинений студии "Квартал 95" перед украинцами и дочерью Фарион.

"Можно иметь политических оппонентов, критиковать и даже иронизировать над ними. Но то, что создала Студия "Квартал 95" — абсолютно вне морали и человечности. Неужели их глаза настолько затуманены презрением ко всему украинскому и политической борьбой, что позволяют себе так продолжать издеваться над Ириной Фарион уже после ее смерти? Танцевать на костях после того, как правоохранительные органы признали, что Фарион убили за ее политические, государственные взгляды?", – написал он.

Тягнибок также сообщил, что адвокат Софии уже направила заявление с требованием наказать виновных, извиниться и добиться удаления всех издевательских материалов об Ирине Фарион в публичном пространстве в высшие органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

Что этому предшествовало

В воскресенье, 29 декабря, на телеканале "1+1" показали выпуск "Квартала 95" с номером, где мужчина проводил "обряд экзорцизма" с помощью фото Фарион. Как выяснилось позже, это был архивный выпуск, снятый год назад.

Реакция "Квартала 95" и "1+1"

Студия уже извинилась за этот инцидент. Там подчеркнули, что не контролируют выбор выпусков для повторного показа.

"29 декабря транслировался один из наших архивных выпусков прошлогодней давности. К сожалению, в нем осталась шутка, которая не должна была попасть в эфир. Мы не имеем влияния на то, какие выпуски выбирают для повторного показа, поскольку этот процесс контролирует исключительно телевизионный канал. Оставлять шутки о трагически погибшем человеке совершенно неприемлемо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске. Приносим извинения семье, друзьям и всем, кого это могло задеть и оскорбить", — говорится в сообщении "Квартала 95".

В свою очередь телеканал "1+1" тоже объяснил эту ситуацию. Кроме того, там также извинились за инцидент.

"Мы приносим свои извинения всем, кого задела и оскорбила неуместная шутка об Ирине Фарион. Выпуск, вышедший в эфир 29 декабря, является одним из старых выпусков. К сожалению, была допущена ошибка, и шутка, которая не должна появиться в эфире, остался в программе. Шутить о трагически погибшем человеке абсолютно недопустимо при любых обстоятельствах, даже если речь идет о старом выпуске. Будут проведены тщательные проверки архивных материалов, а также приняты меры по предупреждению подобных ситуаций", — говорится в заявлении.

Напомним, 19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на Фарион. Женщине выстрелили в висок из пистолета и через несколько часов она скончалась в больнице. Через несколько дней подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко.