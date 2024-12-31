Ликвидация МСЭКов. Где и как украинцу пройти осмотр и подтвердить инвалидность с 1 января 2025 года

Цифровизированная система обеспечит прозрачность решений медиков

С 1 января 2025 года в Украине официально больше не будет медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). После ряда громких скандалов их заменят новые экспертные комиссии в кластерных и надкластерных больницах.

Эти новые комиссии будут избирательно получать пациента на рассмотрение. Ни он сам, ни комиссия не узнают, кто из врачей будет рассматривать этот вопрос. Цифровизированная система обязана обеспечить прозрачность всех решений.

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Чтобы пройти оценку повседневного функционирования лица (т.е. лица с инвалидностью), пациент обращается к своему врачу — профильному специалисту. Этот врач будет направлять на оценивание, руководствуясь следующими критериями:

наступление срока повторного осмотра;

стойкий или необратимый характер заболевания;

длительная временная нетрудоспособность - непрерывно до 120 или в течение года до 150 дней;

особые случаи: заболевания туберкулезом или критические медицинские состояния, не требующие ожидания.

Установленные ранее статусы лиц с инвалидностью остаются без измнений.

Напомним, президент Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему.

20 ноября Верховная Рада приняла законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. С 1 января 2025 года их заменят команды практикующих врачей.