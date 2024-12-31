Не замерзнут зимой? В ЕС сделали заявление насчет российского газа
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Комиссия работала в координации со странами-членами ЕС более года, чтобы подготовиться к альтернативным решениям по этому вопросу
Европейский Союз готов к прекращению транзита российского газа через Украину, несмотря на угрозы премьера Словакии Роберта Фицо. Инфраструктура ЕС достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу.
Такое заявление сделала представительница Европейской комиссии. Об этом пишет Deutsche Welle.
"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", — заявила она.
Представительница также подчеркнула, что комиссия работала в координации со странами-членами ЕС более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам.
В то же время она сказала, что газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа (СПГ). Надежность газоснабжения, в том числе, была усилена путем повышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Фицо стал выставлять Украине условия из-за российского газа.
Украинские эксперты говорят, что если поставки электричества из Словакии прекратятся, то это не повлияет на ситуацию с электричеством в Украине, поскольку она способна получать его еще из трех стран ЕС.