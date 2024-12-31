Не замерзнут зимой? В ЕС сделали заявление насчет российского газа

Комиссия работала в координации со странами-членами ЕС более года, чтобы подготовиться к альтернативным решениям по этому вопросу

Европейский Союз готов к прекращению транзита российского газа через Украину, несмотря на угрозы премьера Словакии Роберта Фицо. Инфраструктура ЕС ​​достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу.

Такое заявление сделала представительница Европейской комиссии. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", — заявила она.

Представительница также подчеркнула, что комиссия работала в координации со странами-членами ЕС более года, чтобы подготовиться к альтернативным схемам.

В то же время она сказала, что газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа (СПГ). Надежность газоснабжения, в том числе, была усилена путем повышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Фицо стал выставлять Украине условия из-за российского газа.

Украинские эксперты говорят, что если поставки электричества из Словакии прекратятся, то это не повлияет на ситуацию с электричеством в Украине, поскольку она способна получать его еще из трех стран ЕС.