Как в новогоднюю ночь будут наказывать за нарушения комендантского часа

Находиться на улице во время комендантского часа можно только по уважительным причинам

В новогоднюю ночь правоохранители будут следить за порядком и реагировать на нарушения комендантского часа. Граждан, которые будут нарушать правила, будут задерживать и доставлять в отделение.

Об этом сообщил начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева в эфире телемарафона. По его словам, находиться в это время на улице можно только по уважительным причинам.

"Национальная полиция, все наряды будут реагировать на лиц, находящихся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была неотложная потребность или нужно было обратиться в больницы или еще какие-то причины — будем с пониманием относиться", — отметил Ахрамеев.

Он добавил, что нарушителей комендантского часа будут задерживать и доставлять в отделение. При этом, Ахрамеев говорит, что за нарушение комендантского часа "ответственности нет".

С 24 декабря было привлечено максимальное количество личного состава полиции в местах массового скопления людей, а также на автодорогах страны.

"Мы работаем в каждом регионе и в каждом регионе есть своя специфика. Есть регионы, где происходят боевые действия, есть приграничные с РФ. Там свои условия несения службы", — объяснил начальник Департамента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что будет с комендантским часом на Новый год в Киеве.