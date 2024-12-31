Санту в Харькове повязала полиция? В сети уже отреагировали (фото, видео)

Санту заметили в одном из районов города

В Харькове 31 декабря был замечен мужчина в костюме Санта-Клауса в сопровождении полиции. Как оказалось, его не задержали, он дарил детям подарки.

Об этом пишут местные каналы. Отмечается, что полиция с Сантой была замечена в нескольких районах города.

"Нового года не будет. Санту мобилизовали в Харькове. На самом деле он с полицией ездит и поздравляет детей по районам", — говорится в сообщении.

В сети уже показали первые кадры работы Санты, но и здесь без юмора не обошлось, он был с человеком в военной форме. Пользователи подчеркнули, что по харьковским районам Санта-Клаус может ходить только с охраной.

В то же время, в сети пользователи по-разному восприняли эту благотворительную акцию. Кто-то посмеялся, а кто-то наоборот, подчеркнул, что это "показуха". Некоторые даже шутили, не раздает ли этот Санта повестки. Потому что с ним рядом ходит не только полиция, но и человек в военной форме.

К тому же украинцы отмечают, что в Харькове каждый год полиция вместе с Сантой развозят подарки детям.

Пока в Украине Санта ходит с полицией и поздравляет детей с наступающим новым годом, в России сани с ним сбивает ПВО. Именно такой "патриотический" ролик недавно был опубликован в РФ. На них Дед Мороз хвалит оператора ПВО, сбившего Санта-Клауса над Москвой.

Ранее "Телеграф" писал, что Санта уже в Украине, да еще с мешком подарков. Пограничники показали видеодоказательство.