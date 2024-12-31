На чемпионате мира по шахматам произошла драма с участием украинца (видео)

Гроссмейстер не смог справиться с эмоциями

Титулованный украинский шахматист, чемпион мира по блицу и рапиду Василий Иванчук не сумел пробиться в плей-офф на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке (США). В прошлом году легендарного украинского шахматиста не пустили на международный турнир.

В одной из партий на турнире в США Василий проиграл из-за нехватки времени. Об этом сообщает "Телеграф".

Иванчук уступил американцу Дэниэла Народицкому, слишком поздно нажав таймер. 55-летний украинец болезненно воспринял поражение, закрыв глаза руками и заплакав. В итоге он занял 41-е место. Душераздирающий момент попал на видео.

Справка: на чемпионате мира по блицу шахматистам дается 3 минуты на всю партию и две секунды дополнительно на каждый ход.

Напомним, на ЧМ-2024 по рапиду организаторы запретили норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену играть в джинсах. К слову, на ЧМ по блицу норвежец был допущен к соревнованиям, хотя он также пришел на игру в джинсах.

Ранее Карлсен призвал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE). Норвежец выступил с пламенной речью прямо на глазах российского президента FIDE Аркадия Дворковича. Затем в РФ потребовали, чтобы Магнус вернул деньги, заработанные в России.