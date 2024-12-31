Содержавние авто станет дороже? Сколько украинцы заплатят за горючее с 1 января
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Рост акцизов на горючее составит от 25 до 38 евро за 1000 литров
С 1 января 2025-го в Украине ожидается очередной этап повышения акцизов на горючее для АЗС. В новом году они составят 271,7 евро за тысячу литров бензина (плюс 29,1 евро); 215,7 евро – за тысячу литров дизеля (+38,1 евро) и 173 евро – за тысячу литров автомобильного газа (+25 евро).
Больше об этом читайте в публикации: "Новый год — новые налоги и тарифы. Что изменится для украинцев с 1 января 2025 года".
Уже в конце января, когда на нефтебазах иссякнут запасы горючего, приобретенного по старым акцизам, автозаправки перепишут ценники в сторону увеличения на 1,5-2 гривны за литр. Так что в конце концов заплатит конечный потребитель. Следующий этап роста запланирован уже на 2026 год.
А к 2028 году на основные виды топлива установят следующие ставки акцизного налога:
- бензины — 359 евро за 1000 литров,
- дизельное топливо — 330 евро за 1000 литров,
- сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.
Напомним, аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн считал повышение акцизов вполне логичным и закономерным.