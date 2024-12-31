"Между Россией и Украиной будет мир, но...": в FT дали прогноз на 2025 и назвали условия

СМИ пишет, что фактически окончание войны может состояться по линии фронта с некоторым обменом территорий

Издание Financial Times опубликовало прогноз на 2025 год, в котором также есть блок об отношениях России и Украины. А точнее о том, будет ли мир между этими странами.

В прогнозе четко указан положительный ответ. При этом автор статьи подчеркнул, что президенту США Дональду Трампу придется пригрозить ужесточением санкций и усилить американскую поддержку Киева.

Такие действия необходимы, чтобы убедить Москву серьезно участвовать в переговорах. Союзники США убедит Трампа не снимать членство Украины в НАТО с повестки дня, по крайней мере, в начале.

"Владимир Зеленский согласится на фактический, однако не юридический контроль Россией над территорией, которую она сейчас занимает, с некоторыми обменами территорий получив европейские гарантии безопасности при поддержке США", — говорится в материале.

Также отмечается, что вступление Украины в НАТО окончательно приостановится. Российский президент Владимир Путин рассчитает, что решительность Европы в конце концов пошатнется.

Напомним, ранее историк Сергей Махун рассказал "Телеграфу", почему территориальные уступки не помогут Украине обрести мир.