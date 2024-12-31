На продажу? В Черкассах женщина украла елки с могил защитников (видео)

От рук женщины пострадала не одна могила

В Черкассах женщина обворовала могилы павших защитников Украины. Вероятно, награбленное ей нужно для продажи.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Авторы публикуют соответствующее видео с камер видеонаблюдения на кладбище, на котором запечатлен момент кражи.

"Добычей" женщины стали ёлки, установленные на могилах. Люди за кадром отмечают, что, судя по сумке у неё в руках, от её действий пострадала уже далеко не одна могила.

Авторы Telegram-канала предполагают, что ёлки героине видео, вероятно, нужны для дальнейшей перепродажи.

"Делает она это, вероятно, для последующей продажи этих елок. На видео видно, как она снимает игрушки и оставляет их на месте", — говорится в посте.

Стоит отметить, что украинцев возмутил такой поступок соотечественницы, и они начали оставлять гневные комментарии под видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Майдане Незалежности в Киеве неизвестные повырывали флажки на импровизированной аллее памяти о погибших воинах. Кроме этого злоумышленники разбросали портреты павших защитников.