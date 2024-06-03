В КНДР прекращают запуски воздушных шаров на Южную Корею: но обещают возобновить атаки при одном условии

Вице-министр обороны КНДР Ким Кан Ир заявил, что таким образом КНДР преподала урок Южной Кореи.

Северная Корея временно прекращает отправлять воздушные шары, заполненные мусором и грязью, на территорию Южной Кореи. Но Пхеньян повторит эту атаку, если Южная Корея продолжит посылать на территорию КНДР листовки.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Отмечается, что за две "мусорные атаки" 29 мая и 2 июня КНДР отправила на 3500 воздушных шарах более 15 тонн мусора.

Вице-министр обороны КНДР Ким Кан Ир заявил, что таким образом КНДР преподала урок Южной Кореи – что мусор не надо забрасывать на территорию соседа, поскольку его очень трудно собирать. Тем временем Сеул уже пообещал Пхеньяну ответить на эту дерзость.

В частности, в Офисе президента Юн Сук Йоля после заседания Совета национальной безопасности Южной Кореи сообщили, что в качестве ответа на "мусорную атаку" планируют возобновить работу громкоговорителей на границе. Пропагандистские громкоговорители Южная Корея отключила в 2018 году, после саммита с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином.

29 мая, как писал "Телеграф", Северная Корея запустила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором. Это стало местью за листовки против пхеньянского режима, которые разбрасывают активисты Южной Кореи. В сети иронизируют над уровнем "ответа".

Атаку повторили 2 июня, но в этот раз шаров было уже более 600. Они упали преимущественно в Сеуле и столичной провинции Южной Кореи.