В КНДР припиняють запуски повітряних куль на Південну Корею: але обіцяють відновити атаки за однієї умови

Віцеміністр оборони КНДР Кім Кан Ір заявив, що таким чином КНДР надала урок Південній Кореї

Північна Корея тимчасово припиняє відправляти повітряні кулі, заповнені сміттям та брудом, на територію Південної Кореї. Але Пхеньян повторить цю атаку, якщо Південна Корея продовжить надсилати на територію КНДР листівки.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що за дві "сміттєві атаки" 29 травня та 2 червня КНДР відправила на 3500 повітряних кулях понад 15 тонн сміття.

Віцеміністр оборони КНДР Кім Кан Ір заявив, що таким чином КНДР надала урок Південній Кореї – що сміття не треба закидувати на територію сусіда, оскільки його дуже важко збирати. Тим часом Сеул вже пообіцяв Пхеньяну відповісти на цю зухвалість.

Зокрема у Офісі президента Юн Сук Йоля після засідання Ради національної безпеки Південної Кореї повідомили, що у якості відповіді на "сміттєву атаку" планують відновити роботу гучномовців на кордоні. Пропагандистські гучномовці Південна Корея вимкнула у 2018 році, після саміту з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.

29 травня, як писав "Телеграф", Північна Корея запустила до Південної Кореї понад 150 повітряних куль зі сміттям. Це стало помстою за листівки проти пхеньянського режиму, які розкидають активісти Південної Кореї. У мережі іронізують над рівнем "відповіді".

Атаку повторили 2 червня, але на цей раз куль було вже понад 600. Вони впали переважним чином у Сеулі та столичній провінції Південної Кореї.