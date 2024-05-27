КНДР выпустила ракету после анонса запуска спутника: подробности и видео

Снаряд улетел в направлении южного соседа

Террористический режим Северной Кореи (КНДР), помогающий России оружием, 27 мая запустил неизвестный снаряд, вероятно баллистическую ракету. Она полетела в направлении Желтого моря.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что этот снаряд был запущен в южном направлении над морем. Но дополнительные подробности журналистам не рассказали, пишет Youhap news agency.

В Сети появилось видео. На нем видно, как предварительно баллистическая ракета взрывается в воздухе. В момент полета этого снаряда жителей японской префектуры Окинавы предупреждали об опасности и просили спрятаться в укрытиях.

Отметим, что до этого власти КНДР информировали о запуске своего второго военного спутника. Официальный Пхеньян предупредил Японию о планах. Запуск спутника хотели осуществить до 4 июня 2024 года. Японии указали три зоны, в которых могут упасть обломки от ракеты.

Жители Окинавы прятались из-за северокорейской ракеты

Напомним, КНДР является союзником России. Режим Ким Чен Ина помогает Кремлю вооружением. По последним данным, Северная Корея могла передать РФ 6700 контейнеров с оружием, преимущественно снарядами для артиллерии и РСЗО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия поставляет нефть в КНДР. Журналистам удалось узнать детали сотрудничества двух террористических режимов.