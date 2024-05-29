Развлечения пятиклассника: КНДР забросала Южную Корею мусором и навозом в воздушных шарах (фото)

Местных жителей призывают не прикасаться к отходам

Северная Корея запустила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором. Это стало реакцией на листовки против пхеньянского режима, которые разбрасывают активисты Южной Кореи. В сети иронизируют над уровнем "ответа".

Как пишет Yonhap, по данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), с вечера 28 мая воздушные шары пересекли границу и упали в различных местах по всей стране. При падении из них вываливались отходы.

В шарах были пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз. Военные чиновники собирали мусор для детального анализа.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия", — заявили в JCS.

Украинцы отмечают, что бросать мусор в оппонента — это действия на уровне пятого класса средней школы. Некоторые же допускают, что КНДР могла таким образом забросить в страну возбудителей какой-то болезни.

"Развлечения пятиклассника", "Это как сосед, выбрасывающий мусор через окно", "Какую-то болячку запустили в том мусоре", "Возможно там чума?", "Потому что больше ничего нет, каждый делится тем что у него есть", — пишут наши соотечественники в сети.

Как сообщал "Телеграф", КНДР 27 мая запустила неизвестный снаряд, вероятно, баллистическую ракету. Она полетела в направлении Желтого моря.