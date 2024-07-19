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"Мы лояльны Европе": президент Сербии Вучич заявил, что страна хочет стать частью ЕС

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Вучич заявил, что он сидит на "сербском стуле" Новость обновлена 19 июля 2024, 05:16
Вучич заявил, что он сидит на "сербском стуле". Фото Открытые источники

Учитель надеется, что новый проект повлияет на развитие сербской экономики и ускорит путь страны в ЕС

Сербия планирует стать частью Европейского Союза в будущем, поэтому готова предоставить странам ЕС преференции. В частности, только Европа сможет иметь доступ к сербскому месторождению лития, стратегически важному ресурсу, на который облизываются Китай и Россия.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает Deutsche Welle. Вучич сказал, что принял стратегическое решение – крупнейшее в Европе месторождение лития будет осваиваться Сербией, Германией и ЕС, а не Китаем и Россией.

"Китайцы очень четко выразили свою заинтересованность в получении доступа к этому месторождению лития. Однако мы им сообщили, что обсуждаем это исключительно с европейцами. Мы лояльны Европе", — сказал он.

Вучич надеется, что новый проект повлияет на развитие сербской экономики и ускорит путь страны в ЕС. Издание со ссылкой на собственные источники подтверждает, что доступ к литиевому месторождению может стать для Сербии "билетом в ЕС". Относительно намерения сблизиться с Китаем и РФ, Вучич сказал, что таких намерений не существует, а также отверг обвинения в попытке "сидеть на двух стульях".

"Я сижу только на одном стуле — сербском. И в чем мы сближаемся с Россией? Я два с половиной года не разговаривал с Путиным", — добавил он.

Сербия недавно считалась главным союзником России в Европе, хотя страна принимает украинских беженцев, отправляет гуманитарную помощь и даже через посредников продавала боеприпасы Украине.

Недавно стало известно, что Сербия существенно нарастила производство вооружения с начала российского вторжения в Украину. При этом некоторые ее оборонные компании начали работать три смены, чтобы обеспечить заказ.

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#Сербия #Евросоюз #Литий