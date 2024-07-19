"Ми лояльні до Європи": президент Сербії Вучич заявив, що країна хоче стати частиною ЄС

Вучич сподівається, що новий проєкт вплине на розвиток сербської економіки та прискорить шлях країни до ЄС

Сербія планує стати частиною Європейського Союзу в майбутньому, тому готова надати країнам ЄС преференції. Зокрема, тільки Європа зможе мати доступ до сербського родовища літію, стратегічно важливого ресурсу, на який облизуються Китай та Росія.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє Deutsche Welle. Вучич сказав, що прийняв стратегічне рішення – найбільше в Європі родовище літію буде освоюватися Сербією, Німеччиною та ЄС, а не Китаєм та Росією.

"Китайці дуже чітко висловили свою зацікавленість в отриманні доступу до цього родовища літію. Однак ми їм повідомили, що обговорюємо це виключно з європейцями. Ми лояльні до Європи", – сказав він.

Вучич сподівається, що новий проєкт вплине на розвиток сербської економіки та прискорить шлях країни до ЄС. Видання із посиланням на власні джерела підтверджує, що доступ до літієвого родовища справді може стати для Сербії "білетом до ЄС". Щодо наміру зблизитися з Китаєм та РФ, Вучич сказав, що такі наміри не існують, а також відкинув звинувачення у спробі "сидіти на двох стільцях".

"Я сиджу тільки на одному стільці — сербському. І в чому ми зближаємося з Росією? Я два з половиною роки не розмовляв з Путіним", – додав він.

Сербія донедавна вважалася головним союзником Росії в Європі, хоча країна приймає українських біженців, відправляє гуманітарну допомогу і навіть через посередників продавала боєприпаси Україні.

Не так давно стало відомо, що Сербія суттєво наростила виробництво озброєння від початку російського вторгнення в Україну. При цьому деякі її оборонні компанії почали працювати три зміни, щоб забезпечити замовлення.