Президент Сербии Вучич пугает "тяжелыми днями", что это значит для Украины

От любой дестабилизации на Балканах выигрывает, прежде всего, Россия.

Во вторник, 26 марта, президент Сербии Александар Вучич опубликовал в соцсетях загадочный пост о "тяжелых днях" для страны и ее жителей.

"Трудно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов… Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми будущими проблемами, которые ожидают его впереди. Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", — написал Вучич.

Никаких деталей за этим не последовало. В то же время двое суток, о которых заявил президент, проходят вечером 28 марта. Что может стоять за заявлениями сербского главы государства, "Телеграфу" объяснила эксперт-балканист Мария Гелетей.

Конфликт на Балканах выгоден России

По ее словам, сообщение Вучича может относиться именно к Республике Сербской — территории в пределах Боснии и Герцеговины, которая имеет определенную автономию и населена в основном этническими сербами.

"Босния — это страна, которая состоит из трех частей: хорватской, сербской и боснийской. Даже руководство страны состоит из трех лидеров, эдакого президиума. Сербскую часть возглавляет довольно популярный Милорад Додик, который является очень большим поклонником и другом Путина .Он часто с ним встречается.

Я предполагаю, что Вучич говорит об угрозе, которая, скорее всего, будет касаться именно этой части Боснии и Герцеговины. Очевиднее всего — ждать там каких-то обострений", — отмечает Мария Гелетей.

Милорад Додик и Владимир Путин

Эксперт обращает внимание на то, что Республика Сербская в свое время намеревалась провести референдум: отделиться от Боснии и присоединиться к Сербии.

"Это шаг, который не был бы одобрен со стороны самой Боснии и Герцеговины и вообще международного сообщества, потому что Босния пережила много лет войны, и такое решение будет вести к каким-то обострениям и, возможно, даже вооруженному противостоянию.

Я думаю, один из вариантов, что на этих территориях произойдет какая-то ситуация, что приведет к реагированию войск Боснии и Герцеговины или, возможно, реагированию международного сообщества. Возможно, произойдет какое-нибудь противостояние, в которое будет вовлечена Сербия каким-то образом. В Сербии вообще есть курс защиты сербов, где бы они ни были. Подобная политика, которой россияне пользуются", – подчеркивает Мария Гелетей.

По ее словам, новый конфликт на Балканах будет иметь негативные последствия, прежде всего для Украины.

"Представим себе, что на Балканах возникает новый серьезный конфликт — понятно, что Запад будет уделять этому очень сильное внимание. Мы видим уже сейчас, что сложно поддержку для Украины держать. А если там еще будет проблема, то это еще больше ослабит поддержку для нас. Не из-за какого-то нежелания, а из-за того, что ресурс нужно будет делить.

России очень выгодно сейчас создать много конфликтов, которые будут опасны для Запада. И чтобы Запад был вынужден распылять свое внимание и пытаться как-то это регулировать. Это будет очень негативно отражаться на нас".

При этом Москва сохраняет свое значимое влияние в регионе, вкладывая ресурсы в дезинформационные кампании и другие инструменты, влияющие на общественное мнение. Сохраняются связи бизнеса, политиков и даже криминального мира балканских стран с Россией.

Вопрос Косово

Другой возможной основой для поста Александара Вучича эксперт называет движение Косово к членству в Совете Европы (СЕ), против которого выступает Сербия.

*Косово — частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. Украина официально не признает независимость Косово.

В апреле 2023 года в Косово заявили, что комитет министров СЕ решил передать их заявку на членство в ПАСЕ, которая должна подготовить свое заключение.

"Сейчас речь идет о том, что Косово примут в Совет Европы. Для Вучича и в целом для сербов — это очень проблемный вопрос, потому что они не признают Косово. А если Косово становится членом Совета Европы, это будет свидетельствовать о признании субъектности страны. Думаю, что его пост может быть связано и с этим, возможно, это угрозы для того, чтобы предостеречь Запад от принятия Косово в СЕ.

Было время, когда Вучич якобы соглашался с тем, что Косово станет независимым и что они будут идти вместе в Европейский Союз. Но то, что Сербия фактически не получила перспективы членства в ЕС, а Косово при этом будто бы двигается дальше в международном институте — тоже может быть одним из аргументов, почему Вучич так сильно протестует. Так что это все может быть связано", — резюмирует Мария Гелетей.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" британский эксперт спрогнозировал, когда России грозит серьезный внутренний взрыв.