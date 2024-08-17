Ярый фанат Путина и сторонник войны пытался изнасиловать корову в Таиланде и жестко поплатился (фото)

В автомобиле туриста нашли наркотики и поврежденный паспорт

Россиянин Евгений Кувшинов, находящийся в отпуске в Таиланде, пытался изнасиловать корову, но поплатился за свое неадекватное поведение и был арестован полицией. Судя по всему, мужчина был "под кайфом", так как у него в автомобили нашли марихуану.

Об этом говорится в материале Daily Mail. Инцидент произошел на поле в городе Сураттхани.

Россиянин пытался изнасиловать корову в Таиланде

В полиции сообщили, что 26-летний Евгений Кувшинов разделся, подошел к корове и пытался залезть на нее сверху, возможно, пытался ее изнасиловать. Но животное атаковало его.

Турист из России пытался изнасиловать корову, Фото: Daily Mail

Очевидцы вызвали полицию, которая спасла туриста и привезла в больницу с травмой ягодиц. Но россиянин вел себя неадекватно, поэтому медики отказались его принимать. Сейчас он находится в отделении полиции, его делом должна заняться иммиграционная и туристическая полиция.

Россиянин в Таиланде пытался изнасиловать корову Фото: Daily Mail

Судя по странице в Instagram, 26-летний Евгений является сторонником войны, развязанной Путиным, и его ярым фанатом. В своих публикациях он пишет, что "готов на любое задание от Путина" и "готов в любом состоянии служить России".

"Телеграф" писал ранее, что российский сатанист и убийца, помилованный Путиным ради участия в войне в Украине, вернулся в колонию. Мужчину задержали за четыре эпизода сбыта наркотиков.