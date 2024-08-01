Известный поклонник Путина пропагандирует инцест? В росСМИ показали интересное видео-компромат

Его считают аморальным и посылают к врачу

Российское интернет-издание "Холод" опубликовало видео, на котором известный поклонник Путина, основатель руки "Наши", Василий Якеменко говорит о сексе с сестрой. Если не знать контекста, то можно подумать, будто путинист пропагандирует инцест.

На самом деле в видео, опубликованном изданием "Холод", говорится о другом. Якеменко рассказывает, что для того, чтобы зарабатывать миллиарды, нужно быть беспринципным.

"У меня была сестра, короче, красавица. И все хотели ее трахн*ть. И я подумал: "А зачем, интересно, они ее будут трах*ть, лучше я ее сам тр*хну", ― говорит Якеменко.

По сути он говорит не от себя, а цитирует киношного персонажа. Путинист взял реплику из известного фильма "Волк с Уолл-стрит". На это обратил внимание пользователь соцсети Х @emubrigadier.

"Если вы не заметили, то "Холод", милосердно говоря, шутит или смеется. Удалено то, что Якеменко описывает эпизод из фильма, который видел, а не собственный опыт", ― пишет пользователь.

Однако пропаганду безнравственного поведения вряд ли можно назвать безобидной. В соцсетях уже прокомментировали высказывания Якеменко и его советы по заработку больших денег. Не все пользователи поняли, что на самом деле его слова являются цитатой из фильма. Многие поверили, что он действительно может серьезно такое сказать. Пользователи также упомянули его семью и пребывание в Германии.

Для справки: Василий Якеменко — общественный и государственный деятель, бизнесмен, основатель молодежных движений "Наши" и "Идущие вместе". Был главой Росмолодежи. Ушел из политики в 2012 году и занялся бизнесом. С 2013 года он развивал "книжную пирамиду", где учил "правильно читать". По слухам, уехал из России и находится в Германии.

"Телеграф" ранее сообщал, что соратники Навального исчезли из СИЗО. Были слухи, что их могут обменять на некоторых россиян, задержанных за границей.