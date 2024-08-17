Затятий фанат Путіна та прихильник війни намагався зґвалтувати корову в Таїланді і жорстко поплатився (фото)

В автомобілі туриста знайшли наркотики та пошкоджений паспорт

Росіянин Євген Кувшинов, який перебуває у відпустці в Таїланді, намагався зґвалтувати корову, але поплатився за свою неадекватну поведінку та був заарештований поліцією. Судячи з усього, чоловік був "під кайфом", тому що у нього в автомобілі знайшли марихуану.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail. Інцидент стався на полі у місті Сураттхані.

Росіянин намагався зґвалтувати корову в Таїланді

У поліції повідомили, що 26-річний Євген Кувшинов роздягся, підійшов до корови й намагався залізти на неї зверху, можливо, намагався її зґвалтувати. Але тварина атакувала його.

Турист із Росії намагався зґвалтувати корову, Фото: Daily Mail

Очевидці викликали поліцію, яка врятувала туриста та привезла до лікарні з травмою сідниць. Але росіянин поводився неадекватно, тож медики відмовилися його приймати. Зараз він перебуває у відділенні поліції, його справою має зайнятися імміграційна та туристична поліція.

Росіянин у Таїланді намагався зґвалтувати корову Фото: Daily Mail

Судячи зі сторінки в Instagram, 26-річний Євген є прихильником війни, розв’язаної Путіним, і його затятим фанатом. У своїх публікаціях він пише, що "готовий на будь-яке завдання від Путіна" та "готовий у будь-якому стані служити Росії".

"Телеграф" писав раніше, що російський сатаніст та вбивця, помилуваний Путіним заради участі у війні в Україні, повернувся до колонії. Чоловіка затримали за чотири епізоди збуту наркотиків.