Остались "считанные дни": Иран готовится передать баллистические ракеты России — Bloomberg

Запад скорее всего ответит санкциями

Иран может в ближайшее время передать России баллистическое оружие. Это может привести к введению дополнительных санкций против Тегерана, однако их эффективность уже вызывает сомнение.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Они не стали говорить о том, какие типы ракет могут быть переданы и сколько их будет, однако отметили, что поставки могут начаться в течение ближайших дней.

Источники издания сообщили, что Иран уже передал России сотни беспилотников, но передача баллистического вооружения станет "тревожным событием в конфликте".

США и НАТО неоднократно предупреждали Иран о последствиях такого шага, однако Тегеран до сих пор не признает, что передавал россиянам какое-либо вооружение. Также отмечается, что информация о поставках вооружения поступила на фоне задержек с поставками систем ПВО некоторыми союзниками Украины.

Издание пишет, что передача ракет России будет встречена западом новыми санкциями, однако сейчас против Ирана и так введено огромное количество экономических мер, что подвергает сомнению то, что он нового пакета ему станет хуже.

Как сообщалось ранее, в июле 2024 года стало известно, что Иран существенно нарастил мощности по производству баллистического оружия. Это касается нескольких объектов, на которых собираются ракеты.