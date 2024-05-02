В настоящее время США отслеживают ситуацию и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе

США внимательно отслеживают военное сотрудничество страны-террориста России с ее приспешниками – иранским режимом аятолл и северокорейской диктатурой. США будут быстро реагировать на попытки любых стран усилить российский военно-промышленный потенциал.

Об этом заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне. Она отметила, что Вашингтон крайне озабочен углублением отношений между тремя террористическими режимами.

"Эти усилия подпитывают россиян на поле боя в Украине, они продолжают вести незаконную войну, убивая невинных украинских гражданских", – отметила она.

В настоящее время США отслеживают ситуацию и усиливают взаимодействие с союзниками в регионе. Украине США помогают снабжением вооружениями для фронта, а также вводят санкции против тех, кто помогает российским террористам в войне против Украины.

Напомним, что в Организации Объединенных наций спустя несколько месяцев после обстрелов украинского Харькова ракетами, произведенными в Северной Корее, подтвердили, что это правда. По данным ООН, Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11; это нарушение санкций Совета безопасности ООН, наложенных на северокорейский режим.

Управляемый режимом аятолл, Иран не прекращает оказывать помощь РФ. Причем эта помощь иногда оказывается критической, поскольку позволяет использовать достаточно неплохую, хоть и устаревшую советскую 130-мм пушку М46.