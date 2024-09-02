Залишилися "лічені дні": Іран готується передати балістичні ракети Росії — Bloomberg

Захід швидше за все відповість санкціями

Іран може найближчим часом передати Росії балістичну зброю. Це може призвести до введення додаткових санкцій проти Тегерана, проте їхня ефективність уже викликає сумнів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназвані джерела. Вони не стали говорити про те, які типи ракет можуть бути передані та скільки їх буде, однак зазначили, що постачання може розпочатися протягом найближчих днів.

Джерела видання повідомили, що Іран уже продав Росії сотні безпілотників, але передача балістичного озброєння стане "тривожною подією у конфлікті".

США та НАТО неодноразово попереджали Іран про наслідки такого кроку, проте Тегеран досі не визнає, що передавав росіянам будь-яке озброєння. Також наголошується, що інформація про постачання озброєння надійшла на тлі затримок із постачанням систем ППО деякими союзниками України.

Видання пише, що передача ракет Росії буде зустрінута заходом новими санкціями, проте зараз проти Ірану і так запроваджено величезну кількість економічних заходів, що ставить під сумнів те, що він нового пакета йому стане гірше.

Як повідомлялося раніше, у липні 2024 року стало відомо, що Іран суттєво наростив потужності з виробництва балістичної зброї. Це стосується кількох об’єктів, на яких збираються ракети.