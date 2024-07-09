Укр

По заказу России? Иран наращивает производство ракет

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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По заказу России? Иран наращивает производство ракет Новость обновлена 09 июля 2024, 01:51

Тегеран поставляет оружие многим своим прокси-силам в регионе

Иран существенно расширил свои ключевые объекты, на которых производятся баллистические ракеты. Это произошло после того, как в октябре 2022 года Тегеран согласился передавать оружие России.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники среди иранских чиновников. Тегеран также поставляет оружие йеменским повстанцам хуситам, а также ливанскому движению "Хезболла".

Отмечается, что увеличение производства может быть подтверждено спутниковыми снимками Planet Labs военной базы Модаррес и комплекса по производству ракет Ходжир, которые были сделаны в марте и апреле. Согласно сообщению издания там появилось более 30 новых зданий.

Иран, по информации издания, согласился продавать баллистические ракеты России, но в Тегеране это отрицают.

Эксперты считают, что к настоящему времени ракетный арсенал Ирана можно оценить в 3000 ракет, включая модели, способные нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Это наибольший показатель на Ближнем востоке.

Один из источников издания сообщил, что один из комплексов может собирать не только ракеты, но и беспилотники. Из снимков не понятно, какие именно типы ракет будут производиться на объектах.

Разведка США не стала комментировать увеличение производства ракет Ираном, а представитель Совета нацбезопасности отметил, что Вашингтон принял меры, чтобы ограничить производство.

Напомним, Иран активно сотрудничал с Россией во время вторжения в Украину. Он считается частью нового альянса с Москвой и КНДР, который может составлять угрозу странам Запада в ближайшие десятилетия.

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