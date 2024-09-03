Эксглава МИД назвал главную цель визита Путина в Монголию: "Это фактически заявление"

Нельзя сказать, что международное сообщество не отреагировало на событие

2 сентября Владимир Путин посетил Монголию, которая, хотя и имела юридические основания для его ареста, не воспользовалась ими. Встреча Путина почетным караулом вместо наручников озадачила украинцев, поскольку еще недавно на президента РФ был выдан ордер на арест Международным уголовным судом (МКС).

Украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Огрызко объяснил "Телеграфу" мотивы и последствия этого визита.

— Главная цель внешней политики Путина — разрушение современной системы международных отношений и международного права, — отметил Огрызко.

По словам эксперта, Путин пытается продемонстрировать, что международное право не работает.

— Он постоянно ищет способы показать, что международное право неэффективно. Он делает это в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. Своими действиями он фактически заявляет, что международное право его не интересует и будет делать то, что захочет, — говорит дипломат.

При этом Международный уголовный суд — это едва ли не единственная международная структура, которая имеет реальные рычаги влияния на нарушителей международного права.

Выбрав Монголию для визита, Путин хотел показать странам глобального юга, что международные обязательства можно игнорировать. А зажатая страна между Россией и Китаем и зависимая от обоих стала удобным примером для такой демонстрации.

Эксперт отметил, что не совсем корректно говорить, что международное сообщество не отреагировало совсем. Реакция была, хоть и сдержанная. Представитель ЕС публично напомнил Монголии о ее обязательствах как члене Римского устава. Монголия просто проигнорировала эти заявления.

Дело в том, что Монголия и Европейский Союз – это параллельные прямые, практически не пересекающиеся.

— Что в таком случае может сказать Европейский союз? Как он может повлиять на монголов? Вот поэтому такая реакция. Если бы экономика Монголии была тесно связана с ЕС, реакция могла бы быть другой. Но поскольку их торговля ориентирована на Китай и Россию, мы видим другой результат, — объясняет украинский дипломат.

Этот визит, по мнению эксперта, является частью более широкой стратегии Путина. Это та же гибридная война Путина против демократии, которая принимает новые и новые формы.