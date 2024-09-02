Путин прилетел в Монголию: его там встретили вооруженные люди

Российский диктатор посетил страну, которая должна его арестовать по ордеру МУС

Российский диктатор Владимир Путин посетил с официальным визитом Монголию. Поскольку страна является членом Международного уголовного суда (МУС), то его там должны были арестовать.

Об этом сообщает "Медуза". На российских ресурсах показали видео того, что диктатора встретил почетный караул, после чего его кортеж беспрепятственно покинул аэропорт.

Как известно, Монголия является страной, подписавшей Римский статут в 2003 году и признающей юрисдикцию МУС с 2000 года. Для Путина это первый визит в страну, где его могут арестовать.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по делу о принудительной депортации детей из оккупированных территорий Украины. Такой же ордер был выдан и на имя российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Из-за этого ордера Путин не приехал на саммиты в Индонезию в 2022 году и в Индию в 2023 году. В августе 2023 года он также пропустил саммит БРИКС в ЮАР.

В МУС при этом говорили, что Монголия обязана задержать российского диктатора. Пресс-секретарь Международного уголовного суда Фади эль-Абдалла в разговоре со СМИ сказал, что суд полагается на государства-участники в "исполнении своих решений" и что у них есть "обязательства сотрудничать с судом".

Эксперт по уголовной юстиции Евгений Крапивин рассказал "Телеграфу" о том, что вероятность ареста Путина в Монголии очень мала. В Улан-Батора даже есть легальные инструменты, чтобы избежать ареста диктатора на своей территории.