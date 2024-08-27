Пропагандиста выгнали из Словакии, несмотря на Фицо и работу на Медведчука

Бывший генеральный продюсер "112 Украина" в мае попал под санкции ЕС

Словакия отменила временную защиту для пророссийского пропагандиста из каналов Виктора Медведчука Артема Марчевского. Туда он перебрался в апреле 2024 года, после того, как сбежал из Чехии.

Об этом изначально написало чешское издание Denik N. После этого информацию публично подтвердили в Министерстве внутренних дел Словакии.

"Миграционная служба Министерства внутренних дел Словацкой Республики, как компетентный административный орган первой инстанции, после надлежащей и объективной оценки дела названого лица, 3 июля 2024 года вынесла решение об отмене временного убежища", — подтвердил представитель ведомства Матей Нойманн.

В СМИ сообщают, что решение вступило в силу 25 июля, однако в настоящее время местонахождения Марчевского остается неизвестным, а его адвокат на это не реагировал.

Как известно, в Украине Марчевский был генеральным продюсером телеканала "112 Украина". В Чехии он получил защиту в рамках усилий ЕС, направленных на помощь людям, которые бегут от боевых действий.

Во время нахождения в Праге Марчевский занимался продвижением пропагандистского проекта Voice of Europe, который распространял российские нарративы, направленные не только против Украины, но и против ее союзников в Европе. Из-за этого Чехия в одностороннем порядке ввела санкции против пропагандиста, что вынудило его кочевать в соседнюю Словакию, где во власти находятся пророссийские политики из правительства Роберта Фицо.

Euractiv пишет, что Voice of Europe после этого переехал в Казахстан.

27 мая ЕС на общеевропейском уровне ввел санкции против Медведчука, заодно включив в список и Марчевского.

Напомним, Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат. Из России он судится с президентом Украины, СБУ, Верховной Радой и СНБО.