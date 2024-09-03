Ексглава МЗС назвав головну мету візиту Путіна до Монголії: "Це фактично заява"

Не можна сказати, що міжнародна спільнота не відреагувала на подію

2 вересня Володимир Путін відвідав Монголію, яка, хоча й мала юридичні підстави для його арешту, не скористалася ними. Зустріч Путіна почесною вартою замість наручників спантеличила українців, оскільки ще недавно на президента РФ був виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Український дипломат, ексміністр закордонних справ України, надзвичайний і повноважний посол України Володимир Огризко, пояснив "Телеграфу" мотиви та наслідки цього візиту.

— Головна мета зовнішньої політики Путіна — це руйнування сучасної системи міжнародних відносин і міжнародного права, — зазначив Огризко.

За словами експерта, Путін намагається продемонструвати, що міжнародне право не працює.

— Він постійно шукає способи показати, що міжнародне право неефективне. Він робить це в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях. Своїми діями він фактично заявляє, що міжнародне право його не цікавить і він робитиме те, що захоче, — говорить дипломат.

При цьому, Міжнародний кримінальний суд — це чи не єдина міжнародна структура, яка має реальні важелі впливу на порушників міжнародного права.

Обравши Монголію для візиту, Путін хотів продемонструвати країнам глобального півдня, що міжнародні зобов'язання можна ігнорувати. А затиснута країна між Росією та Китаєм і залежна від обох, стала зручним прикладом для такої демонстрації.

Експерт зазначив, що не зовсім коректно говорити, що міжнародна спільнота не відреагувала зовсім. Реакція була, хоч і стримана. Представник ЄС публічно нагадав Монголії про її зобов'язання як члена Римського статуту. Монголія попросту проігнорувала ці заяви.

Річ у тім, що Монголія і Європейський Союз – це паралельні прямі, які практично не перетинаються.

— Що у такому випадку може сказати Європейський Союз? Як він може повпливати на монголів? От, тому така реакція. Якби економіка Монголії була тісно пов'язана з ЄС, реакція могла б бути іншою. Але оскільки їхня торгівля орієнтована на Китай і Росію, ми бачимо інший результат, — пояснює систему український дипломат.

Цей візит, на думку експерта, є частиною ширшої стратегії Путіна. Це та сама гібридна війна Путіна проти демократії, яка набуває нових і нових форм.