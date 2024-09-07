Главы МІ6 и ЦРУ сделали тревожное заявление: как это касается Украины

РФ использует технологии для распространения лжи и дезинформации

Главы двух ведущих разведок мира заявили, что Россия ведет "безрассудную диверсионную кампанию" по всей Европе. Мировой порядок находится под серьезнейшей угрозой со времен Холодной войны.

Такую оценку дали глава МІ6 (секретная разведывательная служба МИД Великобритании) Ричард Мур и руководитель ЦРУ (Центральное разведывательное управление США) Билл Бернс в своей статье на Financial Times. Они отметили, что разведки двух стран вместе противостоят агрессии России и ее президенту Владимиру Путину в войне против Украины и подрівной деятельности в Европе.

"Мы продолжаем работать вместе, чтобы прервать безрассудную диверсионную кампанию по всей Европе, которую ведет российская разведка, и циничное использование ею технологий для распространения лжи и дезинформации с целью вбить клин между нами", — заявили главы МІ6 и ЦРУ.

Ричард Мур и Билл Бернс отметили, что Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм.

"Мы и дальше будем помогать нашим храбрым, решительным партнерам по украинской разведке. Гордимся этим и восхищаемся стойкостью, инновациями и рвением Украины", — написали руководители двух разведок.

Они добавили, что война в Украине демонстрирует влияние технологий на поле боя. Это первая война такого рода.

"Война в Украине стала первой, в которой было объединено программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя, используя коммерческие и военные спутниковые снимки, беспилотники, кибервойны высокой и низкой сложности, социальные сети, разведданные из открытых источников, информационные операции, а также человеческую и радиотехническую разведку – с такой невероятной скоростью и в таких масштабах", – пишут главные разведчики США и Британии.

Мур и Бернс затронули и другие угрозы 21-го века. В частности, это Китай, который они назвали "главным разведывательным и геополитическим вызовом XXI века" и возрождение ИГИЛ.

Как сообщал "Телеграф", администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, добиваясь разрешения использовать 6 миллиардов долларов военной помощи Украине. Крайний срок доступности этих средств – 30 сентября.