У Байдена ищут способ передать Украине миллиарды до дедлайна: о чем речь

Это надо сделать до окончания финансового года в США

Администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, добиваясь разрешения использовать 6 миллиардов долларов военной помощи Украине. Крайний срок доступности этих средств — 30 сентября.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на многочисленные источники, знакомые с этим вопросом. Поясняется, что апрельское решение Байдена о сокращении средств (PDA), которое является ключевым компонентом пакета помощи для Украины на сумму 61 млрд долларов, дает ему возможность передавать оборонные товары и услуги из запасов США в случае "чрезвычайных ситуаций".

Подчеркивается, что именно PDA стало основным механизмом, который администрация Байдена использовала для поставок оружия в Украину. При этом большая часть из 7,8 миллиарда долларов, которые были на PDA согласно подписанному Байденом в апреле законопроекту, не были использованы.

Поэтому администрация Байдена ищет способы использовать оставшиеся 6 миллиардов долларов до того, как истечет срок возможности их использования. Крайний срок — 30 сентября, это — дата окончания финансового года в США.

По словам источников, знакомых с вопросом, Государственный департамент стремится вписать расширение полномочий PDA в Резолюцию о продлении. Это краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце, чтобы средства не оказались недоступными после 30 сентября.

Источники издания высказали мнение, что решение этого вопроса будет позитивным. Существует сильная двухпартийная поддержка помощи правительству президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что в сентябре Зеленский посетит США и представит Байдену "план победы". В то же время в пятницу 6 сентября президент Украины примет участие во встрече контактной группы по военной помощи Украине в формате "Рамштайн".

Собеседники издания отметили, что не совсем понятно, почему поток оружия в Украину в этом году замедлился. ПО их словам, отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США по поводу истощения его собственных запасов, так как в оружейной промышленности существуют проблемы в цепочке поставок. Несмотря на это, конгрессмены от обеих партий согласны с необходимостью продолжения поддержки.

По словам источников, знакомых с обсуждениями, пока переговоры с Конгрессом по поводу помощи Украине продолжаются, администрация Байдена рассматривает запасной план. Согласно ему, Государственный департамент сделает объявление о PDA до 30 сентября, фактически потратив оставшиеся 6 миллиардов долларов до истечения срока его действия.

Собеседники издания пояснили, что согласно этому плану действий в чрезвычайных ситуациях, сроки поставки оружия и оборудования будут продлены. Это даст возможность передавать ресурсы Украине.

В то же время, помощники Конгресса и должностные лица администрации отмечают, что есть еще один доступный ресурс. Около 3 миллиардов долларов полномочий PDA, возникших в результате ошибки в бухгалтерском учете Пентагона, остаются доступными для помощи Украине. Они не имеют срока действия.

Как сообщал "Телеграф", координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге 5 сентября заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы у Украины была максимально сильная позиция на момент начала переговоров с Россией по завершению войны. Поэтому США планируют помочь Украине в этом.