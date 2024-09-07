Глави МІ6 і ЦРУ зробили тривожну заяву: як це стосується України

РФ використовує технології для поширення брехні та дезінформації

Глави двох провідних розвідок світу заявили, що Росія веде "безрозсудну диверсійну кампанію" по всій Європі. Світовий порядок перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни.

Таку оцінку дали глава МІ6 (секретна розвідувальна служба МЗС Великої Британії) Річард Мур та керівник ЦРУ (Центральне розвідувальне управління США) Білл Бернс у своїй статті на Financial Times. Вони зазначили, що розвідки двох країн разом протистоять агресії Росії та її президента Володимира Путіна у війні проти України та підривній діяльності у Європі.

"Ми продовжуємо працювати разом, щоб перервати безрозсудну диверсійну кампанію по всій Європі, яку веде російська розвідка, і цинічне використання нею технологій для поширення брехні та дезінформації з метою вбити клин між нами", — заявили глави МІ6 і ЦРУ.

Річард Мур та Білл Бернс наголосили, що Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Дії Росії є грубим порушенням Статуту ООН та світових норм.

"Ми й далі допомагатимемо нашим хоробрим, рішучим партнерам з української розвідки. Пишаємося цим і захоплюємося стійкістю, інноваціями і завзяттям України", — написали очільники двох розвідок.

Вони додали, що війна в Україні є демонстрацією впливу технологій на полі бою. Це — перша війна такого роду.

"Війна в Україні стала першою, на якій було поєднано програмне забезпечення з відкритим кодом з передовими технологіями на полі бою, використовуючи комерційні та військові супутникові знімки, безпілотники, кібервійни високої та низької складності, соціальні мережі, розвіддані з відкритих джерел, інформаційні операції, а також людську та радіотехнічну розвідку — з такою неймовірною швидкістю та в таких масштабах", — пишуть головні розвідники США та Британії.

Мур та Бернс торкнулися й інших загроз 21-о століття. Зокрема, це Китай, який вони назвали "головним розвідувальним і геополітичним викликом XXI століття", та відродження ІДІЛ.

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, домагаючись дозволу використати 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні. Крайній термін доступності цих коштів – 30 вересня.