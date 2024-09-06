Об ударах по Кремлю, подземных заводах и членстве в НАТО: топ заявлений Зеленского в Италии

"Телеграф" собрал мощные заявления главы государства

В пятницу, 6 августа, с речью в ходе экономического форума выступил Владимир Зеленский. Он, в частности, говорил о снятии запрета бить западным оружием по РФ, о нехватке средств противовоздушной обороны, вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также о производстве оружия под землей.

"Телеграф" собрал для читателей главные цитаты украинского лидера. Об этом он говорил в Италии на международном экономическом форуме "Амброзетти".

Запрет использовать западное оружие по территории РФ

Глава государства высказался по поводу запрета бить западным оружием по РФ. По его словам, Украина использует свои дроны для атак по военным объектам в РФ, однако никогда не избивала по российской гражданской инфраструктуре.

"Когда вы говорите о тысяче километров, мы используем наши собственные дроны, нашего производства. Но мы не целимся по гражданским. Они наши враги, потому что они поддерживают политику Путина. Но мы никогда, никогда не били по их гражданской инфраструктуре. Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем это сделать», — сказал Зеленский, уточнив, что слова об ударе по Кремлю – это шутка.

Нехватка ПВО, чтобы отражать атаки РФ

Систем ПВО, которые есть в Украине, недостаточно, говорит Зеленский, чтобы защитить всю территорию страны. А также отразить каждую российскую воздушную атаку.

"Наши люди находятся под постоянной угрозой ударов российских ракет и беспилотников. Каждую ночь и каждый день. К счастью, мы имеем системы ПВО. В частности, благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы обезопасить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку", — сказал Зеленский.

Путин ищет оружие, чтобы убивать украинских детей

По словам украинского президента, Путин ищет в худших режимах по всему миру больше ракет, чтобы иметь возможность продолжать убивать украинских детей, и пытается продолжать эту войну так долго, насколько возможно.

"Путин ищет в худших режимах по всему миру больше ракет, чтобы иметь возможность продолжить убивать украинских детей. Мы пытаемся найти системы, чтобы защитить себя. Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные дроны из Тегерана и значительное количество денег из российской нефти, чтобы продолжать эту войну так долго, как возможно, и лишить нашу страну жизни", — сказал Зеленский.

Перенести войну обратно в Россию

Зеленский также акцентировал внимание на том, что Украина начнет производство своего оружия под землей, чтобы защитить всех защитников от атак:

"Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются. И мы постепенно переносим эту войну обратно в Россию, чтобы Путин в конце концов почувствовал давление искать только одну вещь — мир".

Вступление Украины в ЕС и НАТО

По словам Владимира Зеленского, членство Украины в Европейском Союзе и НАТО без возможности повторения российской агрессии является условием нормального восстановления Украины в послевоенный период.

"Украина должна быть частью Европейского Союза, семьи Европы, а также Альянса, Союза безопасности, Альянса НАТО. Что это нам дает? Это невозможность возвращения агрессии России или чьей-либо ", — ответил Зеленский на вопрос о том, какой должно быть послевоенная Украина и добавил, что это "важные ингредиенты безопасности нашей страны.

От войны в Украине пострадал весь мир

"Война территориальная в Украине. А пострадал весь мир. Не из-за Украины, Украина как раз защищает ценности и весь мир", — сказал Зеленский.

Также глава государства вспомнил о российской атаке по Львову, где в семье из 5 человек в живых остался только отец. Речь идет о семье Базилевич.

"Украина не просит большего, чем у вашей или любой другой страны уже есть. Мы только хотим, чтобы ни один отец в нашей стране не должен прятать свою жену и дочерей, потому что они погибли от российских ракет".

Ранее "Телеграф" писал, что Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Но они должны пройти, как сказал глава Кремля на базе согласованных в Стамбуле параметров.