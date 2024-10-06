В Израиле новые теракты: в одном городе произошло два нападения, есть жертвы

Злоумышленника ликвидировали военные ответным огнем

В Израиле продолжается серия терактов. На этот раз сразу два нападения произошли одновременно в городе Беэр-Шева.

Как сообщают Times of Israel и CursorInfo, речь идет об одной убитой женщине и еще одиннадцати пострадавших. Девять из них были ранены на центральном городском автовокзале, остальные — на улице Шмириягу аЛеви.

Отмечается, что злоумышленники напали на прохожих с ножом и огнестрельным оружием. 25-летняя девушка-военнослужащая получила критическое ранение, за ее жизнь боролись врачи, но спасти ее не удалось.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, остальные же получили незначительные ранения от осколков стекла или ударов тупыми предметами.

По предварительным данным террорист прибыл на территорию вокзала на автобусе, прошел через заведение общепита и открыл огонь. Традиционно в этом районе находится много вооруженных солдат, которые в этот раз быстро отреагировали и ликвидировали злоумышленника ответным огнем.

Сообщается, что террористом был 29-летний Ахмад аль-Укби из бедуинской общины близ города Лакия. У него есть гражданство Израиля и судимость.

Кроме того, израильские СМИ сообщают, что он был родственником террориста, который совершал нападение на этом же автовокзале в октябре 2015 года.

Как сообщалось ранее, 1 октября в Тель-Авиве двое террористов совершили нападение на трамвайной остановке с винтовкой и ножом. Тогда погибло семь человек, не менее восьми получили ранения.