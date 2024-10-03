Израиль нанес удар по единственной авиабазе РФ в Сирии: там могло быть оружие для "Хезболлы" - BILD

Российское ПВО РФ пыталось сбить приближающиеся ракеты

Израиль вероятнее всего нанес удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Это могло быть сделано для того, чтобы уничтожить предназначенное для "Хезболлы" оружие.

Атака была совершена через некоторое время после того, как на авиабазу прибыл иранский самолет Qeshm Fars Air. Об этом сообщает BILD со ссылкой на собственные источники.

"Минувшей ночью рядом с единственной российской авиабазой в Сирии прогремела серия сильных взрывов. Предположительно, Израиль таким образом уничтожил партию оружия, которую собирались доставить из Ирана террористам "Хезболлы" через российскую базу", — говорится в сообщении.

Израиль с помощью авиаударов уже много лет пытается нарушить поставки оружия "Хезболле" через территорию Сирии. Не смотря на это, до момента недавних "прилетов" российская военная база не была целью атак.

Интересно, что базу РФ в Хмеймим разбомбил Израиль через некоторое время после прибытия на нее иранского самолета Qeshm Fars Air.

"Причиной нападений стал груз, который он перевозил под видом гуманитарной помощи для ливанцев", — добавил собеседник BILD.

По другим данным, иранское оружие было уничтожено в 700 метрах от российской базы, где оно хранилось после доставки иранским самолётом. Если оттталкиваться от этих данных, то Россия тщетно пыталась сбить приближающиеся к ее базе израильские ракеты.

Напомним, Иран в очередной раз заявил о своем праве на месть Израилю после ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Хании. В то же время, как утверждают в Тегеране, они пытаются избежать обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Иран совершил запуски ракет по Израилю. Это происходит на фоне начала израильской наземной операции против радикального движения "Хезболла" в Ливане.