Израиль нанес мощный удар по Ливану: кто мог быть целью (видео)

О последствиях атаки пока не сообщается

В ночь на пятницу, 4 октября, Израиль нанес очередной удар по Ливану. Целью атаки мог быть глава исполнительного совета группировки "Хезболла" Хашем Сафидин.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники. Авиаудар был нанесен около полуночи по южному пригороду Бейрута Дахие. Сафидин считается преемником ликвидированного на прошлой неделе главаря "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Официальных комментариев на этот счет ЦАХАЛ пока не давал. Однако перед этим Армия обороны Израиля предупредила об эвакуации жителей нескольких домов в южном пригороде Бейрута.

Как сообщает New York Times со ссылкой на троих неназванных израильских чиновников, израильская атака в южном пригороде Бейрута была направлена на место встречи в подземном бункере, где присутствовал Сафидин с другими высокопоставленными лидерами "Хезболлы". Однако издание отмечает, что пока неясно, пострадал ли Сафидин во время атаки.

Также сообщается, что атака была одной из самых сильных в этом районе после убийства Насраллы. В сети также обнародовано видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент удара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Израиль начал военную операцию против Ливана. А в ночь с 30 сентября на 1 октября официально объявил о начале наземной операции.