В Ізраїлі нові теракти: в одному місті сталося два напади, є жертви

Зловмисника ліквідували військові у відповідь вогнем

В Ізраїлі продовжується серія терактів. Цього разу одразу два напади сталися одночасно у місті Беер-Шева.

Як повідомляють Times of Israel і CursorInfo, йдеться про одну вбиту жінку і ще одинадцятьох постраждалих. Дев’ятьох із них було поранено на центральному міському автовокзалі, решту — на вулиці Шміріягу аЛеві.

Зазначається, що зловмисники напали на перехожих із ножем та вогнепальною зброєю. 25-річна дівчина-військовослужбовець отримала критичне поранення, за її життя боролися лікарі, але врятувати її не вдалося.

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, четверо — у стані середньої тяжкості, решта зазнала незначних поранень від осколків скла або ударів тупими предметами.

За попередніми даними, терорист прибув на територію вокзалу на автобусі, пройшов через заклад громадського харчування та відкрив вогонь. Традиційно в цьому районі знаходиться багато озброєних солдатів, які цього разу швидко відреагували і ліквідували зловмисника вогнем у відповідь.

Повідомляється, що терористом був 29-річний Ахмад аль-Укбі із бедуїнської громади поблизу міста Лакія. Він має громадянство Ізраїлю і судимість.

Крім того, ізраїльські ЗМІ повідомляють, що він був родичем терориста, який нападав на цьому ж автовокзалі у жовтні 2015 року.

Як повідомлялося раніше, 1 жовтня в Тель-Авіві двоє терористів здійснили напад на трамвайній зупинці з гвинтівкою та ножем. Тоді загинуло семеро людей, не менше восьми отримали поранення.